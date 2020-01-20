2020-01-20T12:47:55+03:00
Общество

20 января в Туле остались без воды дома на ул. Демонстрации и Пушкинской

Это связано с аварийно-восстановительными работами
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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20 января до окончания работ ограничена подача холодной воды на ул. Пушкинская д.д. 57, 57а, 57б, ул. Демонстрации д.д. 5а, 34. Это связано с аварийно-восстановительными работами ул. Демонстрации-Халтурина.

Ремонт на водопроводно-насосной станции стал также причиной отключения воды в п. Ленинский-1.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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