В Тульской области «Volkswagen Polo» въехал в дерево: пострадали двое

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:40:10+03:00

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением

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18 января в 06.15 на улице Приокская в Алексине произошло ДТП. 29-летний молодой человек на автомобиле «Volkswagen Polo» въехал в дерево.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. В результате ДТП пострадали двое. Водителя автомобиля с различными травмами госпитализировали. Его пассажира, 23-летнюю девушку, после оказания помощи медики отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU