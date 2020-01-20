В Тульской области «Volkswagen Polo» въехал в дерево: пострадали двое
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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18 января в 06.15 на улице Приокская в Алексине произошло ДТП. 29-летний молодой человек на автомобиле «Volkswagen Polo» въехал в дерево.
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. В результате ДТП пострадали двое. Водителя автомобиля с различными травмами госпитализировали. Его пассажира, 23-летнюю девушку, после оказания помощи медики отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU