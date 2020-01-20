2020-01-20T12:32:57+03:00
Происшествия

В Туле на улице Станиславского 56-летняя женщина угодила под колеса "ВАЗа"

Пешеход с различными травмами обратилась в городскую больницу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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17 января в 06.55 в Туле на улице Станиславского произошло ДТП. 24-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21120» наехал на пешехода, 56-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход с различными травмами обратилась в городскую больницу. После оказания помощи медики отпустили ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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