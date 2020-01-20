В Туле представитель цыганского этноса разбил стекла остановочного павильона
Мужчина решил так выместить негатив
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле представитель цыганского этноса разбил стекла остановочного павильона. Мужчина пребывал в плохом настроении и решил так выместить негатив. ЧП произошло ранним утром. Случайная очевидица произошедшего сообщила о происходящем в полицию.
Прибывший на место происшествия экипаж ППС пресек нарушение и доставил представителя цыганского этноса для разбирательства.
27-летний мужчина признался в содеянном. По предварительным данным, он приехал из соседнего региона в гости к знакомым. В полиции выясняют обстоятельства умышленного повреждения чужого имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU