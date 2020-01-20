20 Янв. 2020 2020-01-20T10:48:52+03:00

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В Туле представитель цыганского этноса разбил стекла остановочного павильона. Мужчина пребывал в плохом настроении и решил так выместить негатив. ЧП произошло ранним утром. Случайная очевидица произошедшего сообщила о происходящем в полицию.

Прибывший на место происшествия экипаж ППС пресек нарушение и доставил представителя цыганского этноса для разбирательства.

27-летний мужчина признался в содеянном. По предварительным данным, он приехал из соседнего региона в гости к знакомым. В полиции выясняют обстоятельства умышленного повреждения чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU