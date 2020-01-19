Хоккеисты тульской области на равных сыграли с липчанами
В двух играх НМХЛ «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова» сначала выиграла у гостей, а потом им уступила
Хоккеисты тульской области на равных сыграли с липчанамиФото: соцсети
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Итог первого матча – уверенная победа со счетом 5:2 в субботу. Однако, в воскресенье МХК «Липецк» взял реванш – 4:3.
Отметим, что в субботней игре впервые на льду «Юбилейного» ворота «михайловцев» защищал новичок команды Артем Мартынов, который доказал свою надежность с первых минут.
ИСТОЧНИК KP.RU