2020-01-19T23:19:38+03:00
Спорт

Хоккеисты тульской области на равных сыграли с липчанами

В двух играх НМХЛ «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова» сначала выиграла у гостей, а потом им уступила
Игорь КОПЫТОВ
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Хоккеисты тульской области на равных сыграли с липчанамиХоккеисты тульской области на равных сыграли с липчанамиФото: соцсети
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Итог первого матча – уверенная победа со счетом 5:2 в субботу. Однако, в воскресенье МХК «Липецк» взял реванш – 4:3.

Отметим, что в субботней игре впервые на льду «Юбилейного» ворота «михайловцев» защищал новичок команды Артем Мартынов, который доказал свою надежность с первых минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Хоккеисты тульской области на равных сыграли с липчанами
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