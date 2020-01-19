Управляющим компаниям Тулы грозят солидные штрафы

19 Янв. 2020 2020-01-19T21:04:44+03:00

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В ходе проверки обследовано 94 придомовых территории, 49 контейнерных площадок. Обнаружен ряд нарушений. В Пролетраском районе по одному из адресов не убран строительный мусор возле подъезда, есть факты наличия наледи на тротуаре и проезжей части во дворе. В Заречье вообще одна из дворовых территорий захламлена бытовым мусором.

По информации городского управления по административно-техническому надзору, в «черный список» попали две УК - «Восход» и «21 век».

ИСТОЧНИК KP.RU