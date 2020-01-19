2020-01-19T19:37:59+03:00
Общество

В Басово-Прудном на южной окраине Тулы ограничат скорость

Таково обращение местных жителей, поступившее в ходе объезда улично-дорожной сети представителями местных властей
Игорь КОПЫТОВ
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В Басово-Прудном на южной окраине Тулы ограничат скоростьВ Басово-Прудном на южной окраине Тулы ограничат скоростьФото: Игорь КОПЫТОВ
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Просьба касается участка дороги от улицы Славянской до улицы Сиреневой.

Пока проведена инвентаризация технических средств организации дорожного движения. На основе этого анализа будет рассматриваться вопрос об изменении скорости движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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