Туляка врезалась в забор
ДТП произошло накануне вечером в городе
Туляка врезалась в заборФото: материалы пресс-служб
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На пересечении улиц Макаренко и Болдина женщина за рулем автомобиля «Крайслер» не справилась с управлением и врезалась забор, попутно сбив дорожный знак.
В результате ДТП никто не пострадал. При этом от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась, что само по себе автоматически признает ее виновной и делает нарушительницей Правил дорожного движения по статье 12.26 КоАП РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU