Туляка врезалась в забор

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:35:07+03:00

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На пересечении улиц Макаренко и Болдина женщина за рулем автомобиля «Крайслер» не справилась с управлением и врезалась забор, попутно сбив дорожный знак.

В результате ДТП никто не пострадал. При этом от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась, что само по себе автоматически признает ее виновной и делает нарушительницей Правил дорожного движения по статье 12.26 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU