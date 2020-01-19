2020-01-19T15:30:05+03:00
Спорт

На чемпионате ЦФО по легкой атлетике туляки взяли одиннадцать медалей

И это результаты только двух первых дней соревнований в Смоленске
Игорь КОПЫТОВ
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На чемпионате ЦФО по легкой атлетике туляки взяли одиннадцать медалейНа чемпионате ЦФО по легкой атлетике туляки взяли одиннадцать медалейФото: соцсети
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На счету наших спортсменов 7 наград в первый день и 4 – во второй

Так, Александр Ефимов стал вторым в беге на 60 метров, на той же дистанции у девушек первой стала Карина Кочеткова.

В беге на 1500 метров Анастасия Якоби выиграла бронзу, а на двухкилометровке с препятствиями среди молодежи первенствовал Владимир Индус.

На 400 метрах лучшей стала Карина Краснова, а на счету Владислава Шемулинкина – третье место. У юношей Артем Рожнов стал третьим на 60 метрах, а на 400-метровке третьим стал Даниил Брыковский.

Так же в юниорской категории юношей Долматов занял второе место в толкании ядра, а Юлия Якунина выиграла серебро в прыжках в длину и Андрей Крамской взял бронзу в беге на 60 метров с барьерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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