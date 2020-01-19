2020-01-19T12:29:01+03:00
Происшествия

Сразу трое туляков стали жертвами телефонных мошенников

По всем случаям заведены уголовные дела
Игорь КОПЫТОВ
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Сразу трое туляков стали жертвами телефонных мошенниковСразу трое туляков стали жертвами телефонных мошенниковФото: Алексей ФОКИН
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Самый последний - произошел с 68-летней жительницей Пролетарского округа, которая рассказала, что на ее сотовый телефон позвонила неизвестная и, представившись сотрудницей банка, выяснила информацию о двух банковских картах, с которых позже были списаны 150 тысяч рублей.

Так же 52 тысяч рублей пропали с карты 29-летней жительницы Ефремова и 81 тысяча у жителя Кимовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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