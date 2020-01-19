В Туле продолжается нашествие змей
Вернувшаяся после нескольких дней отсутствия хозяйка квартиры обнаружила в туалете змею. По имеющейся информации, пресмыкающееся ползало по унитазу. Женщина в испуге покинула жилье, а ее сын срочно вызвал специалистов. Однако к их прибытию змея уже уползла.
Предположительно, это маисовый полоз, который не ядовит и, возможно, принадлежит кому-то из соседей, а в квартиру он попал через вентиляцию.
Напомним, что в конце прошлого года был аналогичный случай в пятиэтажке, в центре города. Тогда змею обнаружили в туалете магазина, расположенного в цокольном этаже. Хозяина полоза так и не установили.
ИСТОЧНИК KP.RU