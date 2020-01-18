Две девушки поДве девушки пострадали в ДТП в тульском Заречьестрадали в ДТП в тульском Заречье

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:06:14+03:00

Днем на пересечении улиц Октябрьской и Арсенальной столкнулись две иномарки Фото: соцсети

Днем на пересечении улиц Октябрьской и Арсенальной столкнулись две иномарки

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По информации УГИБДД, водитель автомобиля "Мицубиси Аутлендер", 20-летняя девушка, выполняя поворот налево, не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем "Форд фокус".

В результате аварии незначительные травмы получили как сама она, так и ее пассажирка.

ИСТОЧНИК KP.RU