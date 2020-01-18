2020-01-18T19:06:14+03:00
Происшествия

Две девушки поДве девушки пострадали в ДТП в тульском Заречьестрадали в ДТП в тульском Заречье

Днем на пересечении улиц Октябрьской и Арсенальной столкнулись две иномарки
Игорь КОПЫТОВ
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Днем на пересечении улиц Октябрьской и Арсенальной столкнулись две иномаркиДнем на пересечении улиц Октябрьской и Арсенальной столкнулись две иномаркиФото: соцсети
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По информации УГИБДД, водитель автомобиля "Мицубиси Аутлендер", 20-летняя девушка, выполняя поворот налево, не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем "Форд фокус".

В результате аварии незначительные травмы получили как сама она, так и ее пассажирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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