Акция «День маммолога» прошла в Туле

18 Янв. 2020 2020-01-18T17:55:46+03:00

В ее рамках бесплатно провести профилактический осмотр могла любая жительница Тульской области

Изменить размер текста: A A

Акция прошла в клинико-диагностическом центре Тульской областной больницы. Прийти на прием было возможно без предварительной записи.

В рамках мероприятия можно было получить комплексное обследованиеу врача-маммолога, торакального хирурга, сделать маммографию и УЗИ молочных желез.

Кроме того, в рамках акции прошли мастер-классы по первичной самостоятельной диагностике, дабы вовремя отследить возникающие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU