Акция «День маммолога» прошла в Туле
В ее рамках бесплатно провести профилактический осмотр могла любая жительница Тульской области
Акция «День маммолога» прошла в ТулеФото: соцсети
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Акция прошла в клинико-диагностическом центре Тульской областной больницы. Прийти на прием было возможно без предварительной записи.
В рамках мероприятия можно было получить комплексное обследованиеу врача-маммолога, торакального хирурга, сделать маммографию и УЗИ молочных желез.
Кроме того, в рамках акции прошли мастер-классы по первичной самостоятельной диагностике, дабы вовремя отследить возникающие заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU