2020-01-18T17:55:46+03:00
На здоровье

Акция «День маммолога» прошла в Туле

В ее рамках бесплатно провести профилактический осмотр могла любая жительница Тульской области
Игорь КОПЫТОВ
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Акция «День маммолога» прошла в ТулеАкция «День маммолога» прошла в ТулеФото: соцсети
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Акция прошла в клинико-диагностическом центре Тульской областной больницы. Прийти на прием было возможно без предварительной записи.

В рамках мероприятия можно было получить комплексное обследованиеу врача-маммолога, торакального хирурга, сделать маммографию и УЗИ молочных желез.

Кроме того, в рамках акции прошли мастер-классы по первичной самостоятельной диагностике, дабы вовремя отследить возникающие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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