В Тульской области задержана цыганка, находящаяся в федеральном розыске
Заявление в полицию поступило от пожилой женщины из Пролетарского округа, которая сообщила, что была обворована неизвестной женщиной, навестившей ее под видом сотрудницы социальной службы. Во время визита незнакомка похитила у тулячки 40 тысяч рублей.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали автомобиль, на котором, предположительно передвигалась мошенница. Подозреваемые были задержаны в Новомосковском районе.
Примечательно, что в составе группы злоумышленников оказалась не только та самая 21-летняя безработная, но и еще одна женщина, которая находилась в федеральном розыске за аналогичную кражу в Кировской области.
ИСТОЧНИК KP.RU