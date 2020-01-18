2020-01-18T17:32:52+03:00
Происшествия

В Тульской области задержана цыганка, находящаяся в федеральном розыске

Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области задержана цыганка, находящаяся в федеральном розыскеВ Тульской области задержана цыганка, находящаяся в федеральном розыскеФото: соцсети
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Заявление в полицию поступило от пожилой женщины из Пролетарского округа, которая сообщила, что была обворована неизвестной женщиной, навестившей ее под видом сотрудницы социальной службы. Во время визита незнакомка похитила у тулячки 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали автомобиль, на котором, предположительно передвигалась мошенница. Подозреваемые были задержаны в Новомосковском районе.

Примечательно, что в составе группы злоумышленников оказалась не только та самая 21-летняя безработная, но и еще одна женщина, которая находилась в федеральном розыске за аналогичную кражу в Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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