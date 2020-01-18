2020-01-18T16:04:29+03:00
Общество

Всего несколько жителей Тульской области задолжали за мусор почти миллион рублей

Суд обязал восемь жителей Новомосковска выплатить управляющей компании долг в 943 516 рублей
Игорь КОПЫТОВ
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Всего несколько жителей Тульской области задолжали за мусор почти миллион рублейВсего несколько жителей Тульской области задолжали за мусор почти миллион рублейФото: соцсети
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Мировым судьей судебного участка № 33 Новомосковского судебного района Тульской области рассмотрено 8 гражданских дел о взыскании задолженности по оплате за услуги по содержанию и текущему ремонту жилья, вывоз мусора.

Из заявлений ООО «Ремонтно-строительная компания «Надежный дом-2» следует, что задолженность образовалась за период с середины 2015 года.

В результате рассмотрения исков вынесены судебные приказы с удовлетворением требований. При этом, отметим, по ст. 129 ГПК РФ мировой судья может отменить судебный приказ, если должник в установленный срок погасит задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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