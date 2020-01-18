Туляки отдадут долг Родине, служа в научно-производственной роте

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:50:03+03:00

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Научно-производственная рота в Тульской области создана одной из первых на территории России и занимает лидирующие позиции в разработке и внедрению новых образцов вооружения и военной техники. В такие роты отбирают профессиональных и высококвалифицированных специалистов.

Молодые инженеры и конструкторы пройдут срочную службу, совместив ее с работой на оборонных предприятиях. Это позволит им сохранить квалификацию, а предприятиям - кадры.

За четыре года существования научно-производственной роты 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии службу в ее рядах прошли уже более 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU