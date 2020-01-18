2020-01-18T13:50:03+03:00
Общество

Туляки отдадут долг Родине, служа в научно-производственной роте

В музее оружия прошла церемония принятия присяги новобранцами научно-производственной роты 106-й Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Туляки отдадут долг Родине, служа в научно-производственной ротеТуляки отдадут долг Родине, служа в научно-производственной ротеФото: Игорь КОПЫТОВ
Изменить размер текста:

Научно-производственная рота в Тульской области создана одной из первых на территории России и занимает лидирующие позиции в разработке и внедрению новых образцов вооружения и военной техники. В такие роты отбирают профессиональных и высококвалифицированных специалистов.

Молодые инженеры и конструкторы пройдут срочную службу, совместив ее с работой на оборонных предприятиях. Это позволит им сохранить квалификацию, а предприятиям - кадры.

За четыре года существования научно-производственной роты 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии службу в ее рядах прошли уже более 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туляки отдадут долг Родине, служа в научно-производственной роте
В тульском экзотариуме появились на свет птенцы сов-сипух и детеныши белоухих игрунок
В тульском цыганском поселении проверили условия проживания детей
Дежурные по Туле: 18 января за порядком следит Александр Картышов
Мэр Тулы Ольга Слюсарева рассказала о первых ста днях работы
В здании въездной башни Богородицкого дворца открылась выставка
В Туле мошенники под видом полицейских требовали у бизнесмена 20 млн рублей
Две жительницы Тульской области списали с карт знакомых 58 тысяч рублей
Парковка на газонах и детских площадках: куда тулякам жаловаться
В Тульской области пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому
Жителю Тульской области грозит срок за уклонение от призыва на военную службу
В Туле 72-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников
Трое туляков обворовывали компьютерные супермаркеты
В Тульской области «ВАЗ» влетел в «Сканию»
Имущество туляков выставят на торги
Туляков, перенесших инсульты и инфаркты, обеспечат лекарствами на амбулаторном этапе лечения
В Тульской области ликвидируют очередь в ясли к 2022 году
Под Тулой легковушка столкнулась с большегрузом
В Туле пьяный водитель врезался в ограждение и перевернулся
Тульские семьи могут получить на улучшение жилищных условий более 1,3 млн рублей
В Туле 17 января до +2°С
Туляков начали штрафовать за парковку машин на газоне
Тульским ветеранам Великой Отечественной войны вручат юбилейные медали
В Туле составлены первые протоколы за парковку на газоне
Тульские школьники смогут посмотреть кино бесплатно
Страшное ДТП в Тульской области: «Ока» влетела в автопоезд
К 75-летию Победы Тулу украсят в едином стиле
В Туле мужчина выращивал в своем гараже коноплю