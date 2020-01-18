В тульском экзотариуме появились на свет птенцы сов-сипух и детеныши белоухих игрунок
В тульском экзотариуме появились на свет птенцы сов-сипух и детеныши белоухих игрунок.
Игрунки являются давними обитателями экспозиции старого здания. Они приносят потомство стабильно два раза в год. Совы появились в зоопарке конце прошлого года. Через месяц своего пребывания в новом месте пара птиц отложила 6 яиц. Из них впоследствии и вылупились птенцы.
Пока они оперяются, родители тщательно их охраняют, самец закрывает детенышей телом, распахивает крылья и угрожающе шипит при нарушении периметра своей безопасности работниками Экзотариума, которые следят за развитием малышей.
Совята пока не решаются покидать свое гнездо, увидеть их в вольере можно будет в конце марта.
Уже сейчас из карантина, обязательного по прибытии в зоопарк, вышли толстые лори. Готовятся к окончанию адаптационного периода пара карликовых игрунок.
ИСТОЧНИК KP.RU