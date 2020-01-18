18 Янв. 2020 2020-01-17T17:52:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В тульском экзотариуме появились на свет птенцы сов-сипух и детеныши белоухих игрунок.

Игрунки являются давними обитателями экспозиции старого здания. Они приносят потомство стабильно два раза в год. Совы появились в зоопарке конце прошлого года. Через месяц своего пребывания в новом месте пара птиц отложила 6 яиц. Из них впоследствии и вылупились птенцы.

Пока они оперяются, родители тщательно их охраняют, самец закрывает детенышей телом, распахивает крылья и угрожающе шипит при нарушении периметра своей безопасности работниками Экзотариума, которые следят за развитием малышей.

Совята пока не решаются покидать свое гнездо, увидеть их в вольере можно будет в конце марта.

Уже сейчас из карантина, обязательного по прибытии в зоопарк, вышли толстые лори. Готовятся к окончанию адаптационного периода пара карликовых игрунок.

ИСТОЧНИК KP.RU