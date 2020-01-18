2020-01-17T17:52:12+03:00
Дом. Семья

В тульском экзотариуме появились на свет птенцы сов-сипух и детеныши белоухих игрунок

Из карантина вышли толстые лори
Поделиться:
Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"
Изменить размер текста:

В тульском экзотариуме появились на свет птенцы сов-сипух и детеныши белоухих игрунок.

Игрунки являются давними обитателями экспозиции старого здания. Они приносят потомство стабильно два раза в год. Совы появились в зоопарке конце прошлого года. Через месяц своего пребывания в новом месте пара птиц отложила 6 яиц. Из них впоследствии и вылупились птенцы.

Пока они оперяются, родители тщательно их охраняют, самец закрывает детенышей телом, распахивает крылья и угрожающе шипит при нарушении периметра своей безопасности работниками Экзотариума, которые следят за развитием малышей.

Совята пока не решаются покидать свое гнездо, увидеть их в вольере можно будет в конце марта.

Уже сейчас из карантина, обязательного по прибытии в зоопарк, вышли толстые лори. Готовятся к окончанию адаптационного периода пара карликовых игрунок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туляки отдадут долг Родине, служа в научно-производственной роте
В тульском экзотариуме появились на свет птенцы сов-сипух и детеныши белоухих игрунок
В тульском цыганском поселении проверили условия проживания детей
Дежурные по Туле: 18 января за порядком следит Александр Картышов
Мэр Тулы Ольга Слюсарева рассказала о первых ста днях работы
В здании въездной башни Богородицкого дворца открылась выставка
В Туле мошенники под видом полицейских требовали у бизнесмена 20 млн рублей
Две жительницы Тульской области списали с карт знакомых 58 тысяч рублей
Парковка на газонах и детских площадках: куда тулякам жаловаться
В Тульской области пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому
Жителю Тульской области грозит срок за уклонение от призыва на военную службу
В Туле 72-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников
Трое туляков обворовывали компьютерные супермаркеты
В Тульской области «ВАЗ» влетел в «Сканию»
Имущество туляков выставят на торги
Туляков, перенесших инсульты и инфаркты, обеспечат лекарствами на амбулаторном этапе лечения
В Тульской области ликвидируют очередь в ясли к 2022 году
Под Тулой легковушка столкнулась с большегрузом
В Туле пьяный водитель врезался в ограждение и перевернулся
Тульские семьи могут получить на улучшение жилищных условий более 1,3 млн рублей
В Туле 17 января до +2°С
Туляков начали штрафовать за парковку машин на газоне
Тульским ветеранам Великой Отечественной войны вручат юбилейные медали
В Туле составлены первые протоколы за парковку на газоне
Тульские школьники смогут посмотреть кино бесплатно
Страшное ДТП в Тульской области: «Ока» влетела в автопоезд
К 75-летию Победы Тулу украсят в едином стиле
В Туле мужчина выращивал в своем гараже коноплю