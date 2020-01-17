Мэр Тулы Ольга Слюсарева рассказала о первых ста днях работы

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:37:08+03:00

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- Я не раз говорила, что быть мэром – это и честь, и одновременно огромная ответственность. Важно принимать взвешенные решения, оправдать доверие избирателей, коллег, - подчеркнула Ольга Слюсарева. - От упорства, трудолюбия и профессионализма каждого из нас, а не только народных избранников, сегодня зависит то, каким будет наш город в дальнейшем.

На встрече шла речь о реализации проектов в рамках «Народный бюджет», о самых наболевших вопросах, среди которых и модернизация водопроводной сети города, и благоустройство общественных пространств, ремонт дорог и строительство бразовательных и спортивных объектов, нового жилья. То есть обо всем том, что принято называть комфортной средой обитания.

Была затронута тема бюджета на ближайший год, а также финансовой стратегии Тулы на период до 2022 года.

Ответила Ольга Слюсарева и на вопросы личного характера — о том, как изменился ее график жизни, общения с семьей.

Подробности беседы — в ближайших номерах «Комсомольская правда» - Тула».

ИСТОЧНИК KP.RU