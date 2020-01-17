В Туле мошенники под видом полицейских требовали у бизнесмена 20 млн рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:45:45+03:00

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В Туле двое мужчин под видом полицейских потребовали от руководителя коммерческого предприятия передать им 20 млн рублей за принятие решения о не возбуждении в отношении него уголовного дела по факту якобы совершенного им преступления.

Мужчина согласился, передав злоумышленникам 500 тысяч рублей. Для облегчения задачи злоумышленники привлекли еще двух знакомых, распределив между собой преступные роли.

Но при передаче коммерсантом оставшейся части денег одному из соучастников, мошенников задержали сотрудники УФСБ России по Тульской области.

Суд признал виновными 4 фигурантов уголовного дела. Они проведут в исправительной колонии общего режима от 2 лет 4 месяцев до 3 лет, сообщили в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU