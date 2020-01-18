В тульском цыганском поселении проверили условия проживания детей
17 января прошел профилактический рейд по вопросам несовершеннолетних
Фото: Администрация Тулы
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В цыганском поселении поселка Молодежный проверили условия проживания детей в рамках межведомственного рейда.
В нем приняли участие полицейские, сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города, центра образования № 54.
В ходе рейда родителям также разъяснили ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, касающихся получения образования детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU