В тульском цыганском поселении проверили условия проживания детей

18 Янв. 2020 2020-01-17T17:03:48+03:00

17 января прошел профилактический рейд по вопросам несовершеннолетних

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В цыганском поселении поселка Молодежный проверили условия проживания детей в рамках межведомственного рейда.

В нем приняли участие полицейские, сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города, центра образования № 54.

В ходе рейда родителям также разъяснили ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, касающихся получения образования детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU