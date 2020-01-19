Дежурные по Туле: 19 января за порядком следит Максим Колычев
Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в ЕДДС
Фото: Алексей ФОКИН
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19 января за порядком в Туле следит заместитель начальника главного управления - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города по Пролетарскому терокругу Максим Колычев.
Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU