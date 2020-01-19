Дежурные по Туле: 19 января за порядком следит Максим Колычев

19 Янв. 2020 2020-01-17T16:58:17+03:00

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в ЕДДС

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19 января за порядком в Туле следит заместитель начальника главного управления - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города по Пролетарскому терокругу Максим Колычев.

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU