Две жительницы Тульской области списали с карт знакомых 58 тысяч рублей
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
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Две жительницы Тульской области обвиняются в краже. В Алексине 28-летняя и 17-летняя девушки сняли в банкомате с карты знакомого 23 000 рублей. Банковскую карту старшей из них дал сам потерпевший для обналичивания 2 000 рублей.
На следующий день девушки из в квартиры знакомого похитили кредитную карту, с которой впоследствии сняли 35 000 рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU