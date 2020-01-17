Парковка на газонах и детских площадках: куда тулякам жаловаться
Изменить размер текста:
В Туле штрафуют за парковку машин на газоне, расположенных в границах населенных пунктов, и детских площадках. Штраф за такое правонарушение – 2тысячи рублей.
Пожаловаться на нарушителей жители могут в Управление по административно-техническому надзору по тел. 56-01-28.
Согласно Правилам благоустройства территории МО города Тула, газон – участок земли с травяным покровом, прилегающий к различным видам покрытий и/или огороженный бордюрным камнем.
ИСТОЧНИК KP.RU