Парковка на газонах и детских площадках: куда тулякам жаловаться

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:02:46+03:00

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В Туле штрафуют за парковку машин на газоне, расположенных в границах населенных пунктов, и детских площадках. Штраф за такое правонарушение – 2тысячи рублей.

Пожаловаться на нарушителей жители могут в Управление по административно-техническому надзору по тел. 56-01-28.

Согласно Правилам благоустройства территории МО города Тула, газон – участок земли с травяным покровом, прилегающий к различным видам покрытий и/или огороженный бордюрным камнем.

ИСТОЧНИК KP.RU