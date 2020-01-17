В Тульской области пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:30:35+03:00

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В Новомосковске 19-летний житель города на парковке около магазина пытался дать взятку сотруднику ППС. За 50 тысяч рублей молодой человек просил не задерживать его и не доставлять в отдел полиции. Сотрудник полиции отказался от взятки и пресек противоправные действия мужчины.

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU