Жителю Тульской области грозит срок за уклонение от призыва на военную службу

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:19:00+03:00

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22-летнего жителя Новомосковска подозревают в уклонении от призыва на военную службу.

По версии следствия, во время осеннего призыва 2019 года подозреваемый без уважительных причин не явился по врученным ему повесткам в военный комиссариат Новомосковска и Донского.

Следственным отделом по г. Новомосковск СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Ему грозит 2 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU