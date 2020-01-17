Жителю Тульской области грозит срок за уклонение от призыва на военную службу
В деле разбираются следователи
Изменить размер текста:
22-летнего жителя Новомосковска подозревают в уклонении от призыва на военную службу.
По версии следствия, во время осеннего призыва 2019 года подозреваемый без уважительных причин не явился по врученным ему повесткам в военный комиссариат Новомосковска и Донского.
Следственным отделом по г. Новомосковск СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Ему грозит 2 года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU