В Туле 72-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:54:09+03:00

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Неизвестный представился ей сотрудником банка и стал спрашивать у женщины реквизиты ее банковской карты, уверяя, что это нужно для безопасности ее денежных средств. Доверившись, пенсионерка выдала всю информацию. Как только «банковский сотрудник» получил необходимые сведения, он прервал разговор.

Позже женщина обнаружила, что с ее карты списано 500 тысяч рублей. Поняв, что она стала жертвой мошенников, тулячка обратилась в полицию.

В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия для установления деталей и обстоятельств случившегося.

Полицейские напоминают гражданам, что ни банковским работникам, ни кому-либо другому нельзя называть реквизиты карты, чтобы не стать жертвой противоправного деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU