2020-01-17T12:54:09+03:00
Общество

В Туле 72-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников

Злоумышленники списали с карты женщины 500 тысяч рублей
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Неизвестный представился ей сотрудником банка и стал спрашивать у женщины реквизиты ее банковской карты, уверяя, что это нужно для безопасности ее денежных средств. Доверившись, пенсионерка выдала всю информацию. Как только «банковский сотрудник» получил необходимые сведения, он прервал разговор.

Позже женщина обнаружила, что с ее карты списано 500 тысяч рублей. Поняв, что она стала жертвой мошенников, тулячка обратилась в полицию.

В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия для установления деталей и обстоятельств случившегося.

Полицейские напоминают гражданам, что ни банковским работникам, ни кому-либо другому нельзя называть реквизиты карты, чтобы не стать жертвой противоправного деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Тулы Ольга Слюсарева рассказала о первых ста днях работы
В здании въездной башни Богородицкого дворца открылась выставка
В Туле мошенники под видом полицейских требовали у бизнесмена 20 млн рублей
Две жительницы Тульской области списали с карт знакомых 58 тысяч рублей
Парковка на газонах и детских площадках: куда тулякам жаловаться
В Тульской области пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому
Жителю Тульской области грозит срок за уклонение от призыва на военную службу
В Туле 72-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников
Трое туляков обворовывали компьютерные супермаркеты
В Тульской области «ВАЗ» влетел в «Сканию»
Имущество туляков выставят на торги
Туляков, перенесших инсульты и инфаркты, обеспечат лекарствами на амбулаторном этапе лечения
В Тульской области ликвидируют очередь в ясли к 2022 году
Под Тулой легковушка столкнулась с большегрузом
В Туле пьяный водитель врезался в ограждение и перевернулся
Тульские семьи могут получить на улучшение жилищных условий более 1,3 млн рублей
В Туле 17 января до +2°С
Туляков начали штрафовать за парковку машин на газоне
Тульским ветеранам Великой Отечественной войны вручат юбилейные медали
В Туле составлены первые протоколы за парковку на газоне
Тульские школьники смогут посмотреть кино бесплатно
Страшное ДТП в Тульской области: «Ока» влетела в автопоезд
К 75-летию Победы Тулу украсят в едином стиле
В Туле мужчина выращивал в своем гараже коноплю