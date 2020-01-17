2020-01-17T12:22:42+03:00
Происшествия

Трое туляков обворовывали компьютерные супермаркеты

Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле трое злоумышленников крали технику из компьютерных супермаркетов одной и той же сети. Сотрудники полиции располагали сведениями о похитителях и автомобиле, на котором они могут передвигаться.

При проведении оперативных мероприятий полицейским удалось обнаружить машину, соответствующую ориентировке, которая заезжала на парковку торгового центра, где имелся магазин соответствующей сети. При проверке сотрудники полиции застигли злоумышленников врасплох и с поличным. Также в машине была обнаружена похищенная ранее техника. Как оказалось позже, похитители крали имущество как из Тульских, так и из столичных магазинов одной и той же сети.

По предварительным данным, 25-летний неработающий ранее судимый мужчина и два его неработающих несудимых подельника в возрасте 31 и 26 лет забирали из супермаркетов различную компьютерную технику, пронося ее под объемными «дутыми» куртками.

Сотрудники полиции располагают сведениями о том, что похитителями совершено не менее 5 краж в Туле, а также ряд за пределами области.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Проводится работа по выяснению всех деталей незаконной деятельности задержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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