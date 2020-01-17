В Тульской области «ВАЗ» влетел в «Сканию»

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:47:01+03:00

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Вечером 16 января в Ленинском районе Тульской области в 22:10 произошло ДТП. По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля «ВАЗ 20193», мужчина 1971 года рождения, на 189-м км автодороги «Крым» столкнулся с машиной «Скания» под управлением мужчины 1975 года рождения, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии пострадала 48-летняя пассажирка «ВАЗа». С различными травмами она была доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой.

ИСТОЧНИК KP.RU