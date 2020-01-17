Имущество туляков выставят на торги

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:17:24+03:00

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УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги заложенного и незаложенного имущества пройдут 4 февраля 2020 года в виде аукциона. Общая сумма имущества составляет 7 млн 466 тыс. рублей (автомобили, автобус, грузовой фургон, грузовой автомобиль, трактор).

Торги состоятся в 11.00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14Б, каб.

Прием заявок осуществляется до 22.01.2020 по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по следующим адресам:

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 15;

г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;

г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.

ИСТОЧНИК KP.RU