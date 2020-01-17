Туляков, перенесших инсульты и инфаркты, обеспечат лекарствами на амбулаторном этапе лечения
В правительстве Тульской области определили ключевые задачи работы на 2020 год
Изменить размер текста:
В Тульской области впервые за счет средств федерального бюджета пациентов, перенесших инсульты и инфаркты миокарда, обеспечат лекарствами на амбулаторном этапе лечения. Об этом стало известно в ходе совещания, посвященного определению ключевых направлений работы регионального правительства в 2020 году.
На реализацию программы по льготному лекарственному обеспечению федеральных и региональных льготников предусмотрено более 2 млрд рублей.
Кроме этого, более 1,5 тысяч человек, страдающих сложными и редкими заболеваниями, также будут обеспечиваться лекарствами.
ИСТОЧНИК KP.RU