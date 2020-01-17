Туляков, перенесших инсульты и инфаркты, обеспечат лекарствами на амбулаторном этапе лечения

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:06:52+03:00

В правительстве Тульской области определили ключевые задачи работы на 2020 год

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В Тульской области впервые за счет средств федерального бюджета пациентов, перенесших инсульты и инфаркты миокарда, обеспечат лекарствами на амбулаторном этапе лечения. Об этом стало известно в ходе совещания, посвященного определению ключевых направлений работы регионального правительства в 2020 году.

На реализацию программы по льготному лекарственному обеспечению федеральных и региональных льготников предусмотрено более 2 млрд рублей.

Кроме этого, более 1,5 тысяч человек, страдающих сложными и редкими заболеваниями, также будут обеспечиваться лекарствами.

ИСТОЧНИК KP.RU