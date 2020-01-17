17 Янв. 2020 2020-01-17T10:57:06+03:00

В правительстве региона определили ключевые задачи работы на 2020 год

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В Тульской области ликвидируют очередь в ясли к 2022 году. Об этом говорили в правительстве региона на совещании по определению ключевых направлений работы правительства в 2020 году.

Также было отмечено, что на территории региона все дети с 1 по 5 классы обеспечены одноразовым горячим питанием за счет средств регионального бюджета.

Кроме того, бесплатное питание получают школьники 6-9 классов из многодетных и приемных семей, имеющих 3 и более детей.

ИСТОЧНИК KP.RU