Под Тулой легковушка столкнулась с большегрузом

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:33:43+03:00

С различными травмами пассажир автомобиля «ВАЗ» была доставлена в больницу

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16 января в 22.10 на 189 км дороги «Крым» Ленинского района произошло ДТП. 49-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 20193» столкнулся с большегрузом «Скания» под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ», 48-летняя женщина. С различными травмами она была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена домой.

ИСТОЧНИК KP.RU