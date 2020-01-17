Под Тулой легковушка столкнулась с большегрузом
С различными травмами пассажир автомобиля «ВАЗ» была доставлена в больницу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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16 января в 22.10 на 189 км дороги «Крым» Ленинского района произошло ДТП. 49-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 20193» столкнулся с большегрузом «Скания» под управлением 45-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ», 48-летняя женщина. С различными травмами она была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена домой.
ИСТОЧНИК KP.RU