В Туле пьяный водитель врезался в ограждение и перевернулся

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:21:11+03:00

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Вчера вечером, 16 января, в Пролетарском районе произошло серьезное ДТП. На ул. Пролетарской перевернулся отечественный автомобиль.

По предварительной информации, он направлялся со сторону ТЦ «РИО» в сторону Ложевой. Водитель не смог справиться с управлением и врезался в ограждение автостоянки. По его словам, ему не уступили на перекрестке дорогу, что и повлекло такие последствия.

Как сообщает портал Myslo, автомобиль получил сильные повреждения. Водитель отделался царапинами и легким испугом. Позже оказалось, что перед поездкой он изрядно выпил. Тест на алкоголь зафиксировал 837 промилле.

ИСТОЧНИК KP.RU