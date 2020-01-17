В Туле пьяный водитель врезался в ограждение и перевернулся
Вчера вечером, 16 января, в Пролетарском районе произошло серьезное ДТП. На ул. Пролетарской перевернулся отечественный автомобиль.
По предварительной информации, он направлялся со сторону ТЦ «РИО» в сторону Ложевой. Водитель не смог справиться с управлением и врезался в ограждение автостоянки. По его словам, ему не уступили на перекрестке дорогу, что и повлекло такие последствия.
Как сообщает портал Myslo, автомобиль получил сильные повреждения. Водитель отделался царапинами и легким испугом. Позже оказалось, что перед поездкой он изрядно выпил. Тест на алкоголь зафиксировал 837 промилле.
ИСТОЧНИК KP.RU