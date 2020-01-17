Тульские семьи могут получить на улучшение жилищных условий более 1,3 млн рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:47:35+03:00

Речь о совокупности федерального и регионального маткапиталов, а также выплаты взамен земельного участка

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Тульская семья может получить на улучшение жилищных условий более 1 300 000 рублей. Эта сумма складывается при получении федерального и регионального материнских капиталов, а также выплаты взамен земельного участка.

В Тульской области многодетные семьи могут получить единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка.

Кроме того, при рождении в этом году третьего и последующего ребенка областной материнский капитал составляет 150 тысяч рублей.

Реализуется и мера по погашению части ипотечного кредита на сумму 450 тысяч рублей для семей, в которых был рожден третий и последующий ребенок в 2019 году. Уже поступило более 240 заявлений от тульских семей.

Напомним, теперь федеральный маткапитал будет выплачиваться при рождении первого ребенка (466 617 рублей). При рождении второго ребенка еще дополнительно 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU