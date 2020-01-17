2020-01-17T09:47:35+03:00
Общество

Тульские семьи могут получить на улучшение жилищных условий более 1,3 млн рублей

Речь о совокупности федерального и регионального маткапиталов, а также выплаты взамен земельного участка
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Тульская семья может получить на улучшение жилищных условий более 1 300 000 рублей. Эта сумма складывается при получении федерального и регионального материнских капиталов, а также выплаты взамен земельного участка.

В Тульской области многодетные семьи могут получить единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка.

Кроме того, при рождении в этом году третьего и последующего ребенка областной материнский капитал составляет 150 тысяч рублей.

Реализуется и мера по погашению части ипотечного кредита на сумму 450 тысяч рублей для семей, в которых был рожден третий и последующий ребенок в 2019 году. Уже поступило более 240 заявлений от тульских семей.

Напомним, теперь федеральный маткапитал будет выплачиваться при рождении первого ребенка (466 617 рублей). При рождении второго ребенка еще дополнительно 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Тулы Ольга Слюсарева рассказала о первых ста днях работы
В здании въездной башни Богородицкого дворца открылась выставка
В Туле мошенники под видом полицейских требовали у бизнесмена 20 млн рублей
Две жительницы Тульской области списали с карт знакомых 58 тысяч рублей
Парковка на газонах и детских площадках: куда тулякам жаловаться
В Тульской области пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому
Жителю Тульской области грозит срок за уклонение от призыва на военную службу
В Туле 72-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников
Трое туляков обворовывали компьютерные супермаркеты
В Тульской области «ВАЗ» влетел в «Сканию»
Имущество туляков выставят на торги
Туляков, перенесших инсульты и инфаркты, обеспечат лекарствами на амбулаторном этапе лечения
В Тульской области ликвидируют очередь в ясли к 2022 году
Под Тулой легковушка столкнулась с большегрузом
В Туле пьяный водитель врезался в ограждение и перевернулся
Тульские семьи могут получить на улучшение жилищных условий более 1,3 млн рублей
В Туле 17 января до +2°С
Туляков начали штрафовать за парковку машин на газоне
Тульским ветеранам Великой Отечественной войны вручат юбилейные медали
В Туле составлены первые протоколы за парковку на газоне
Тульские школьники смогут посмотреть кино бесплатно
Страшное ДТП в Тульской области: «Ока» влетела в автопоезд
К 75-летию Победы Тулу украсят в едином стиле
В Туле мужчина выращивал в своем гараже коноплю