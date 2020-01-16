Тульским ветеранам Великой Отечественной войны вручат юбилейные медали

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:45:28+03:00

В списках около 4,5 тысяч жителей областного центра

Изменить размер текста: A A

В Туле ко дню Великой Победы ветеранам вручат юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Уже составлены и утверждены списки ветеранов, подлежащих награждению. В них вошли около 4,5 тысяч жителей областного центра. Это участники и инвалиды войны, труженики тыла, бывшие узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU