Тульским ветеранам Великой Отечественной войны вручат юбилейные медали
В списках около 4,5 тысяч жителей областного центра
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В Туле ко дню Великой Победы ветеранам вручат юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Уже составлены и утверждены списки ветеранов, подлежащих награждению. В них вошли около 4,5 тысяч жителей областного центра. Это участники и инвалиды войны, труженики тыла, бывшие узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда.
ИСТОЧНИК KP.RU