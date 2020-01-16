Страшное ДТП в Тульской области: «Ока» влетела в автопоезд

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:26:27+03:00

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Страшное ДТП произошло на 312 км трассы М-4 в Ефремовском районе Тульской области. Участникам аварии стали отечественные автомобили «Ока» и «Лада». А также автопоезд. Видео с регистратора очевидцы выложили в соцсеть.

Судя по видео, водитель «Оки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара легковушку стало заносить, и там же она влетела в автопоезд. Затем по инерции «Оку» отбросило на свою полосу, где автомобиль уже врезался в «Ладу».

Известно, что за рулем «Оки» находился 42-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. В аварии также пострадала водитель «Лады». Ей была оказана медицинская помощь, после чего медики отпустили женщину домой.

ИСТОЧНИК KP.RU