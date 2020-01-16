В Туле мужчина выращивал в своем гараже коноплю

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:01:32+03:00

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В Туле задержан 45-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый выращивал в своем гараже коноплю. При этом он создал все необходимые для этого условия: осуществлял полив, удобрение и необходимое освещение.

В присутствии понятых у подозреваемого была обнаружена и изъята марихуана, а также растение конопли и ее части общей массой более 2 кг.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее лишение свободы на срок до 10 лет за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU