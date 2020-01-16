Туляки попросили у главы администрации площадку для выгула собак

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:57:43+03:00

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15 января глава администрации Тулы Дмитрий Миляев провел личный прием граждан. В ходе него был рассмотрен ряд обращений, касающихся ремонта дворовых проездов, уборки мусора, улучшения жилищных условий, установки спортивного оборудования. В том числе прозвучала и просьба об организации специальной площадки для выгула собак.

Дмитрий Миляев пообещал проработать все озвученные вопросы.

- Что касается площадки для выгула собак, то здесь также надо найти оптимальный вариант. Многие жители не хотят, чтобы такие площадки были рядом с домом, а собаководы не хотят ходить далеко. Нужно найти оптимальное решение, которое бы всех устраивало, - отметил глава городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU