В Тульской области двое угнали машину у своего начальника

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:04:54+03:00

Они решили доехать на ней до места своего жительства

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В Веневском районе Тульской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в угоне машины. Злоумышленники работали у одного из предприниматей. Позже они узнали, что у него в ангаре стоит автомобиль «Тойота Тан Эйс» 1991 года выпуска. После завершения всех работ, подозреваемые решили добраться до дома на машине начальника.

Чтобы воплотить идею, они проникли внутрь ангара через технические отверстия, о которых прознали заранее, открыли помещение изнутри, завели машину без ключа и уехали. Когда хозяин автомобиля обнаружил пропажу, он немедленно обратился в полицию.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось выяснить, что автомобиль находится в Рязани. Позже удалось установить и местонахождение угонщиков. Ими оказались 31-летний неработающий ранее судимый мужчина и его 34-летний неработающий ранее судимый сообщник. Транспотрное средство было возвращено владельцу.

В настоящее время в отделе МВД России по Веневскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU