2020-01-16T15:04:54+03:00
Происшествия

В Тульской области двое угнали машину у своего начальника

Они решили доехать на ней до места своего жительства
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Веневском районе Тульской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в угоне машины. Злоумышленники работали у одного из предприниматей. Позже они узнали, что у него в ангаре стоит автомобиль «Тойота Тан Эйс» 1991 года выпуска. После завершения всех работ, подозреваемые решили добраться до дома на машине начальника.

Чтобы воплотить идею, они проникли внутрь ангара через технические отверстия, о которых прознали заранее, открыли помещение изнутри, завели машину без ключа и уехали. Когда хозяин автомобиля обнаружил пропажу, он немедленно обратился в полицию.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось выяснить, что автомобиль находится в Рязани. Позже удалось установить и местонахождение угонщиков. Ими оказались 31-летний неработающий ранее судимый мужчина и его 34-летний неработающий ранее судимый сообщник. Транспотрное средство было возвращено владельцу.

В настоящее время в отделе МВД России по Веневскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туляков начали штрафовать за парковку машин на газоне
Тульским ветеранам Великой Отечественной войны вручат юбилейные медали
В Туле составлены первые протоколы за парковку на газоне
Тульские школьники смогут посмотреть кино бесплатно
Страшное ДТП в Тульской области: «Ока» влетела в автопоезд
К 75-летию Победы Тулу украсят в едином стиле
В Туле мужчина выращивал в своем гараже коноплю
В Туле провели исследования качества подаваемой воды
В Тульской области двое угнали машину у своего начальника
Туляки попросили у главы администрации площадку для выгула собак
В Тульской области обезвредили условных вооруженных преступников
В Туле пенсионер поджег квартиру своей внучки
В Туле прошел Всероссийский шахматный фестиваль
В ДТП на дороге «Тула-Алешня» пострадали водители «Киа» и «ВАЗ»
Бесплатные кинопоказы для юных туляков продолжатся
Стартовало публичное обсуждение проекта национального стандарта показателей для оценки умных городов
В Узловой Тульской области намерены установить бюст земляка-героя Великой Отечественной
Сегодня губернатор Тульской области наградит лауреатов и призеров конкурса «Мастера тульской журналистики»
Новомосковский «Химик-Арсенал» начал предсезонку в Тульской области
Ковалёв и Громыко перешли в тульский «Арсенал»
В Тульской области скорректируют бюджет с учетом обозначенных Президентом России задач
Погода в Туле 16 января: облачно, осадки и +1 градус
В Тульской области ликвидировали крупную свалку ртутных ламп
В преддверии Крещения в Туле открылась православная фотовыставка
В ДТП на ул. Парковой в Туле пострадал водитель «Рено Логан»
Тульские велогонщики выступят на VI этапе Кубка мира
В Привокзальном округе Тулы произошло ДТП с участием двух иномарок