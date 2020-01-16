Туляков начали штрафовать за парковку машин на газоне

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:56:06+03:00

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15 января сотрудники УАТН составили первые 14 протоколов об административных правонарушениях за парковку машин на газоне. Их передадут в административные комиссии для рассмотрения.

Всего с начала декабря зафиксировали 138 нарушений, связанных с размещением транспортных средств на озелененных территориях.

Напомним, в ноябре депутаты приняли поправки в Закон Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области». Штраф за парковку машин на озелененных территориях, расположенных в границах населенных пунктов, и детских площадках составил 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU