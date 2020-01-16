Туляков начали штрафовать за парковку машин на газоне
15 января сотрудники УАТН составили первые 14 протоколов об административных правонарушениях за парковку машин на газоне. Их передадут в административные комиссии для рассмотрения.
Всего с начала декабря зафиксировали 138 нарушений, связанных с размещением транспортных средств на озелененных территориях.
Напомним, в ноябре депутаты приняли поправки в Закон Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области». Штраф за парковку машин на озелененных территориях, расположенных в границах населенных пунктов, и детских площадках составил 2 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU