2020-01-16T14:56:06+03:00
Общество

Туляков начали штрафовать за парковку машин на газоне

Нарушителям придется заплатить 2 тысячи рублей
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

15 января сотрудники УАТН составили первые 14 протоколов об административных правонарушениях за парковку машин на газоне. Их передадут в административные комиссии для рассмотрения.

Всего с начала декабря зафиксировали 138 нарушений, связанных с размещением транспортных средств на озелененных территориях.

Напомним, в ноябре депутаты приняли поправки в Закон Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области». Штраф за парковку машин на озелененных территориях, расположенных в границах населенных пунктов, и детских площадках составил 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туляков начали штрафовать за парковку машин на газоне
Тульским ветеранам Великой Отечественной войны вручат юбилейные медали
В Туле составлены первые протоколы за парковку на газоне
Тульские школьники смогут посмотреть кино бесплатно
Страшное ДТП в Тульской области: «Ока» влетела в автопоезд
К 75-летию Победы Тулу украсят в едином стиле
В Туле мужчина выращивал в своем гараже коноплю
В Туле провели исследования качества подаваемой воды
В Тульской области двое угнали машину у своего начальника
Туляки попросили у главы администрации площадку для выгула собак
В Тульской области обезвредили условных вооруженных преступников
В Туле пенсионер поджег квартиру своей внучки
В Туле прошел Всероссийский шахматный фестиваль
В ДТП на дороге «Тула-Алешня» пострадали водители «Киа» и «ВАЗ»
Бесплатные кинопоказы для юных туляков продолжатся
Стартовало публичное обсуждение проекта национального стандарта показателей для оценки умных городов
В Узловой Тульской области намерены установить бюст земляка-героя Великой Отечественной
Сегодня губернатор Тульской области наградит лауреатов и призеров конкурса «Мастера тульской журналистики»
Новомосковский «Химик-Арсенал» начал предсезонку в Тульской области
Ковалёв и Громыко перешли в тульский «Арсенал»
В Тульской области скорректируют бюджет с учетом обозначенных Президентом России задач
Погода в Туле 16 января: облачно, осадки и +1 градус
В Тульской области ликвидировали крупную свалку ртутных ламп
В преддверии Крещения в Туле открылась православная фотовыставка
В ДТП на ул. Парковой в Туле пострадал водитель «Рено Логан»
Тульские велогонщики выступят на VI этапе Кубка мира
В Привокзальном округе Тулы произошло ДТП с участием двух иномарок