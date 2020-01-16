Тульские школьники смогут посмотреть кино бесплатно
В Тульской области продолжат бесплатные кинопоказы для школьников по инициативе главы региона Алексея Дюмина. Порядка 4 тысяч ребят в дни зимних праздников уже воспользовались такой возможностью.
Приглашения на сеансы в муниципальные кинозалы получили дети, живущие в отдаленных населенных пунктах региона, в том числе, из многодетных и малообеспеченных семей.
Всего за последние полгода бесплатно кинотеатры посетили более 9 тысяч ребят.
Отметим, что по программе «Живые уроки» в 2019 году за счет средств бюджета Тульской области 960 школьников из районов посетили музеи, театры, библиотеки. Более 6,5 тысяч юных туляков смогли бесплатно побывать на экскурсиях в Тульском областном краеведческом музее. В этом году проект охватит ещё 20 тысяч школьников из муниципалитетов.
ИСТОЧНИК KP.RU