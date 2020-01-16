16 Янв. 2020 2020-01-16T14:00:13+03:00

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К 75-летию Победы Тулу украсят в едином стиле. Об этом говорили на первом заседании городского оргкомитета по подготовке и проведению празднования.

Утверждена единая художественно-стилистическая концепция оформления областного центра. Центральным элементом логотипа стала графическая стилизация цифры 75.

Утверждены макеты праздничного изображения для щитовых установок, оформления флагов, сити-форматов и остановочных павильонов. Также разработают адресную программу оформления города.

Во всех территориальных округах города пройдут ремонтные работы, реконструкция и благоустройство памятников и памятных мест, а также братских, индивидуальных и воинских захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU