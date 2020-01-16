2020-01-16T13:51:37+03:00
Общество

В Тульской области обезвредили условных вооруженных преступников

По легенде злоумышленники оказали сопротивление при задержании
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Управление Росгвардии по Тульской областиФото: Управление Росгвардии по Тульской области
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В Тульской области прошла комплексная тренировка подразделений ОМОН и СОБР регионального Управления Росгвардии. В его рамках бойцы отработали взаимодействие по обезвреживанию вооруженных преступников.

По легенде вооруженные злоумышленники оказали сопротивление при задержании и попытались скрыться. Их блокировали в одном из недостроенных зданий и обезвредили.

Каждый шаг бойцов спецподразделений сопровождался работой инженерно-технической группы. Специалисты проверяли маршрут и объекты на наличие взрывоопасных объектов.

Отметим, что за 2019 год сотрудники спецподразделений выполнили более 520 заданий. Задержано 29 человек по подозрению в совершении преступлений, за административные правонарушения – более 600.

ИСТОЧНИК KP.RU

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