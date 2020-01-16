В Тульской области обезвредили условных вооруженных преступников
В Тульской области прошла комплексная тренировка подразделений ОМОН и СОБР регионального Управления Росгвардии. В его рамках бойцы отработали взаимодействие по обезвреживанию вооруженных преступников.
По легенде вооруженные злоумышленники оказали сопротивление при задержании и попытались скрыться. Их блокировали в одном из недостроенных зданий и обезвредили.
Каждый шаг бойцов спецподразделений сопровождался работой инженерно-технической группы. Специалисты проверяли маршрут и объекты на наличие взрывоопасных объектов.
Отметим, что за 2019 год сотрудники спецподразделений выполнили более 520 заданий. Задержано 29 человек по подозрению в совершении преступлений, за административные правонарушения – более 600.
ИСТОЧНИК KP.RU