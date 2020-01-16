В Туле пенсионер поджег квартиру своей внучки

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:36:51+03:00

В результате пожара никто не пострадал

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14 января на улице Маршала Жукова в Туле сгорела квартира. Причиной пожара стал умышленный поджог.

По предварительным данным, его совершил 65-летний мужчина в ходе конфликта со своей внучкой из-за недвижимости, в которой проживала девушка.

После случившегося он признался полицейским в преступлении. В результате пожара никто не пострадал.

В отделе полиции устанавливают обстоятельства случившегося. После проведенной проверки будет дана правовая оценка происшествию.

ИСТОЧНИК KP.RU