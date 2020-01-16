В Туле прошел Всероссийский шахматный фестиваль

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:58:04+03:00

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В рамках фестиваля прошло сразу четыре соревнования: этап детского кубка России, открытый турнир для всех желающих, Всероссийский турнир по решению шахматных композиций и первый этап Кубка ЦФО по быстрым шахматам и блицу.

Из туляков в детском турнире победы одержали София Гулькевич и Надежда Федоровав открытых состязаниях первенствовал Владислав Киселев, а лучше всех решал шахматные задачи Данила Моисеев. Так же наш земляк Манвел Погосян оказался лучшим и на первом этапе Кубка ЦФО по быстрым шахматам, а в блице первенствовали Артем Садовский и Надежда Федорова.

ИСТОЧНИК KP.RU