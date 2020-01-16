В ДТП на дороге «Тула-Алешня» пострадали водители «Киа» и «ВАЗ»

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:43:21+03:00

С различными травмами они были госпитализированы

Изменить размер текста: A A

16 января в 18.30 на 13 км дороги «Тула-Алешня» 40-летняя женщина на «Киа Рио» столкнулась с автомобилем «ВАЗ 21093» под управлением 33-летнего мужчины.

Затем «Киа» наехала на стоящий автомобиль «Опель Астра», за рулем которого находилась 32-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали водители «Киа» и «ВАЗ». С различными травмами они были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU