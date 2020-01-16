Бесплатные кинопоказы для юных туляков продолжатся
Специальные сеансы для детей перейдут на постоянную основу
Бесплатные кинопоказы для юных туляков продолжатсяФото: Алексей ФОКИН
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Проект, стартовавший как разовая акция летом 2019 года, был продолжен прошедших на зимних каникулах. Для этого были организованы показы в 20 современных кинозалах по всей области. Только за январские праздники бесплатные сеансы посетили около четырех тысяч человек. В целом же - больше 9 тысяч ребят.
Учитывая это, подобные сеансы в муниципальных кинозалах решено проводить и дальше, и не только в дни школьных каникул.
ИСТОЧНИК KP.RU