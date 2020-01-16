В Узловой Тульской области намерены установить бюст земляка-героя Великой Отечественной

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:34:02+03:00

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В годы Великой Отечественной войны он командовал войсками, защищавшими Узловую, Донской и Сталиногорск (ныне Новомосковск). 78 лет назад, в ноябре 1941 года, его приморская и сибирская 239-я стрелковая дивизия насмерть встала на пути немецких танков, рвущихся к Москве. Бойцы и командиры этой дивизии ныне составляют подавляющее большинство в братских могилах Узловского, Новомосковского районов и г. Донского.

Подготовлены несколько вариантов проекта памятника. Сейчас, по инициативе работников Узловского молочного комбината при поддержке Узловского музея и проекта «Сталиногорск 1941» по истории города Новомосковска Тульской области и района в годы Великой Отечественной войны, идет сбор средств на его установку.

ИСТОЧНИК KP.RU