2020-01-16T11:16:07+03:00
Общество

Сегодня губернатор Тульской области наградит лауреатов и призеров конкурса «Мастера тульской журналистики»

Алексей Дюмин поздравит журналистов с Днем российской печати и вручит им премии на торжественной церемонии в атриуме Тульского кремля
Игорь КОПЫТОВ
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Конкурс «Мастера тульской журналистики»Конкурс «Мастера тульской журналистики»Фото: Игорь КОПЫТОВ
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Конкурс «Мастера тульской журналистики» был учрежден в 2014 году, а два года спустя по инициативе Алексея Дюмина в конкурс была включена специальная номинация «Земля силы и талантов». В этом году в нее включены три направления «Проект года», «Пряник года» и специальная номинация «Тульский кремль: пять веков на страже рубежей».

На VI региональный конкурс было подано более 100 творческих работ – от тележурналистов, радиоведущих, корреспондентов информационных агентств, обозревателей печатной прессы.

В состав жюри вошли представители медиасферы, региональной общественности, выбравшие лучших из лучших в номинациях: «Лучший журналист печатного СМИ», «Лучший телесюжет», «Лучший радиожурналист», «Лучший журналист Интернет-СМИ», «Лучший фотожурналист», «Лучший автор публикации в районных СМИ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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