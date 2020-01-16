Сегодня губернатор Тульской области наградит лауреатов и призеров конкурса «Мастера тульской журналистики»
Конкурс «Мастера тульской журналистики» был учрежден в 2014 году, а два года спустя по инициативе Алексея Дюмина в конкурс была включена специальная номинация «Земля силы и талантов». В этом году в нее включены три направления «Проект года», «Пряник года» и специальная номинация «Тульский кремль: пять веков на страже рубежей».
На VI региональный конкурс было подано более 100 творческих работ – от тележурналистов, радиоведущих, корреспондентов информационных агентств, обозревателей печатной прессы.
В состав жюри вошли представители медиасферы, региональной общественности, выбравшие лучших из лучших в номинациях: «Лучший журналист печатного СМИ», «Лучший телесюжет», «Лучший радиожурналист», «Лучший журналист Интернет-СМИ», «Лучший фотожурналист», «Лучший автор публикации в районных СМИ».
ИСТОЧНИК KP.RU