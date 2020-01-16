Новомосковский «Химик-Арсенал» начал предсезонку в Тульской области

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:31:37+03:00

Футболисты команды приступили к сборам перед выступлением во второй части сезона во втором дивизионе

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В рамках подготовки к сезону подопечные Сергея Подпалого проведут две домашних контрольных встречи - 23 января с молодежкой тульского «Арсенала» и 29 января - с «Калугой».

Накануне этого, 19 января пройдет двусторонка, а пока футболисты чередуют тренировки на стадионе «Химик» с кроссами и силовыми упражнениями.

ИСТОЧНИК KP.RU