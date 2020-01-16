Новомосковский «Химик-Арсенал» начал предсезонку в Тульской области
Футболисты команды приступили к сборам перед выступлением во второй части сезона во втором дивизионе
Новомосковский «Химик-Арсенал» начал предсезонку в Тульской областиФото: соцсети
Изменить размер текста:
В рамках подготовки к сезону подопечные Сергея Подпалого проведут две домашних контрольных встречи - 23 января с молодежкой тульского «Арсенала» и 29 января - с «Калугой».
Накануне этого, 19 января пройдет двусторонка, а пока футболисты чередуют тренировки на стадионе «Химик» с кроссами и силовыми упражнениями.
ИСТОЧНИК KP.RU